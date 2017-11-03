17:39 03.11.2017 | Политика | Новости
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Россия прекращает сотрудничать с Украиной в сфере телевидения

Между правительствами Российской Федерации и Украины будет прекращено действие соглашения в области телевидения и радиовещания. 

Россия прекращает сотрудничать с Украиной в сфере телевидения

Такое сообщение было обнародовано на официальном сайте правовых сведений – третьего ноября. Таким образом, уже с 21 октября работа в сферах радио и телеведения будет полностью приостановлена.

Отметим, что в МИД России также сообщили о том, что 21 октября прекращено действие соглашения между правительствами РФ и Украины о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания.

Кстати, данное соглашение было подписано в российской столице еще семнадцать лет назад, а именно в 2000 году.

 Как сообщал УРА-Информ, весной 2017 г. в Украине решили запретить очередной российский телеканал.


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