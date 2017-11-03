Россия прекращает сотрудничать с Украиной в сфере телевидения

Такое сообщение было обнародовано на официальном сайте правовых сведений – третьего ноября. Таким образом, уже с 21 октября работа в сферах радио и телеведения будет полностью приостановлена.

Отметим, что в МИД России также сообщили о том, что 21 октября прекращено действие соглашения между правительствами РФ и Украины о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания.

Кстати, данное соглашение было подписано в российской столице еще семнадцать лет назад, а именно в 2000 году.

Как сообщал УРА-Информ, весной 2017 г. в Украине решили запретить очередной российский телеканал.