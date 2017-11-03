Ракетные войска - это основа боевой мощи на Донбассе, - Порошенко

Украинские ракетные войска выполняют более 70 процентов боевых задач на востоке Украины. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время своего выступления перед украинскими военными.
По словам президента, сначала ведения боевых действий на Донбассе Украина существенно нарастила свой потенциал в сфере противовоздушной обороны, которая стала применяться против фронтовой авиации противника. Именно тогда перед ракетными войсками была поставлена задача по максимальной защите воздушного пространства от российских дронов и разведывательных самолетов.
Порошенко пообещал ракетным войскам увеличить финансирование, а также улучшить качество подготовки кадровых офицеров, курсантов, закупить специальную противоракетную технику.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Петр Порошенко заявил, что не позволит никому воровать у армии, поскольку это одно из очевидных достижений Украины за три года.