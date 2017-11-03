14:43 03.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Ракетные войска - это основа боевой мощи на Донбассе, - Порошенко

Украинские ракетные войска выполняют более 70 процентов боевых задач на востоке Украины. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время своего выступления перед украинскими военными.

Ракетные войска - это основа боевой мощи на Донбассе, - Порошенко

По словам президента, сначала ведения боевых действий на Донбассе Украина существенно нарастила свой потенциал в сфере противовоздушной обороны, которая стала применяться против фронтовой авиации противника. Именно тогда перед ракетными войсками была поставлена задача по максимальной защите воздушного пространства от российских дронов и разведывательных самолетов.

Порошенко пообещал ракетным войскам увеличить финансирование, а также улучшить качество подготовки кадровых офицеров, курсантов, закупить специальную противоракетную технику.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Петр Порошенко заявил, что не позволит никому воровать у армии, поскольку это одно из очевидных достижений Украины за три года.


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