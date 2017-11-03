НАТО планирует создать военные базы в Черногории до 2019 года

По его словам, планы по реализации военных баз будут воплощены до 2019 года. Таким образом, в Черногории появятся две базы Североатлантического альянса.

"С большой долей вероятности, одна база появится на побережье Черногории, а вторая - в горной местности", - предположил Кнежевич.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Естонии военные силы НАТО открыли новые казармы и тренировочную базу для сил Альянса. Военная база будет состоять из 20 построек, из них три казарменных помещения, где размещены 300 спальных и 30 рабочих мест, несколько кафетериев и столовых. Общая площадь комплекса – 38 тысяч квадратных метров.