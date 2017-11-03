НАТО планирует создать военные базы в Черногории до 2019 года

В правительстве Черногории появилась информация о том, что представители НАТО в течение ближайших двух лет хотят разместить две военные базы. Об этом заявил лидер оппозиционной Демократической народной партии Черногории Милан Кнежевич.
По его словам, планы по реализации военных баз будут воплощены до 2019 года. Таким образом, в Черногории появятся две базы Североатлантического альянса.
"С большой долей вероятности, одна база появится на побережье Черногории, а вторая - в горной местности", - предположил Кнежевич.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Естонии военные силы НАТО открыли новые казармы и тренировочную базу для сил Альянса. Военная база будет состоять из 20 построек, из них три казарменных помещения, где размещены 300 спальных и 30 рабочих мест, несколько кафетериев и столовых. Общая площадь комплекса – 38 тысяч квадратных метров.