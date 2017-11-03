16:21 03.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Киевский суд рассмотрит возможность экстрадиции Саакашвили

Окружной административный суд Киева рассмотрит дело бывшего губернатора Одесской области о предоставлении ему специального статуса беженца в Украине.

Киевский суд рассмотрит возможность экстрадиции Саакашвили

Об говорится в сообщении суда.

Сам Саакашвили просит признать незаконными бездействие управления Миграционной службы в Киевской области, он требует признать его лицом, которое нуждается в адресной юридической защите. 

Напомним, что львовское ГМС все же признало бывшего грузинского президента таким лицом, на основе этого решения Саакашвили и будет просить Киевский суд продлить его текущий статус и вернуть украинский паспорт. Высший административный суд также рассмотрит дело о предоставлении грузинскому экс-президенту украинского гражданства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", грузинские власти требуют от президента Украины Петра Порошенко депортировать бывшего глава Одесской городской администрации Михаила Саакашвили в Грузию.


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