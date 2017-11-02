12:39 02.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Варшава пригрозила украинцам с антипольскими взглядами

Министр иностранных дел республики Витольд Ващиковский заявил, что сейчас идет процесс запрета въезда на территорию польской страны лицам с антипольскими радикальными взглядами.

Варшава пригрозила украинцам с антипольскими взглядами

Об этом сообщает Wiadomosci.

По слоавам главы правительства, Украина и Польша имеют разные концепции примирения. В свою очередь украинцы зная об этом, могут себе позволит пренебрегать вопросами о геополитической безопасности.

"Люди, которые демонстративно надевают мундиры "СС Галичина", в Польшу не въедут", - отметил Ващиковский.

В частности, Витольд Ващиковский указал на лиц, которые с помощью административных инструментов не позволяют восстанавливать польские места памяти. Он также отметил, что еще подумает, рекомендовать ли президенту республики Анджею Дуде визит на Украину в данный момент.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ"Польша ежегодно выпивает более 87 тыс литров украинского вина, второе потребительское место занимает Бельгия - страна только за 2016 год выпила около 12 тыс литров виноградного напитка. 


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