Варшава пригрозила украинцам с антипольскими взглядами

Об этом сообщает Wiadomosci.

По слоавам главы правительства, Украина и Польша имеют разные концепции примирения. В свою очередь украинцы зная об этом, могут себе позволит пренебрегать вопросами о геополитической безопасности.

"Люди, которые демонстративно надевают мундиры "СС Галичина", в Польшу не въедут", - отметил Ващиковский.

В частности, Витольд Ващиковский указал на лиц, которые с помощью административных инструментов не позволяют восстанавливать польские места памяти. Он также отметил, что еще подумает, рекомендовать ли президенту республики Анджею Дуде визит на Украину в данный момент.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Польша ежегодно выпивает более 87 тыс литров украинского вина, второе потребительское место занимает Бельгия - страна только за 2016 год выпила около 12 тыс литров виноградного напитка.