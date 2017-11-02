12:26 02.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В разведке Южной Кореи заявили, что КНДР готовится к запуску ракеты

Северная Корея может в ближайшее время провести испытания баллистической ракеты. На исследовательских мощностях КНДР в последнее время была замечена оживленная деятельность.

В разведке Южной Кореи заявили, что КНДР готовится к запуску ракеты

Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Указано, что разведка Южной Кореи считает, что КНДР может провести новый ракетный запуск.

Ведь на ее исследовательских мощностях в последнее время была замечена оживленная деятельность.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министерство финансов США готово опубликовать новый список санкций против северокорейских чиновников. В последних слушаниях в американском Сенате политики засыпали Тиллерсона вопросами о возможности расширения санкционного списка чиновников, военных и руководителей КНДР, а также компаний, которые сотрудничают с иностранными предпринимателями.


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