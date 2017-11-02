В разведке Южной Кореи заявили, что КНДР готовится к запуску ракеты

Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Указано, что разведка Южной Кореи считает, что КНДР может провести новый ракетный запуск.

Ведь на ее исследовательских мощностях в последнее время была замечена оживленная деятельность.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министерство финансов США готово опубликовать новый список санкций против северокорейских чиновников. В последних слушаниях в американском Сенате политики засыпали Тиллерсона вопросами о возможности расширения санкционного списка чиновников, военных и руководителей КНДР, а также компаний, которые сотрудничают с иностранными предпринимателями.