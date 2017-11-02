В разведке Южной Кореи заявили, что КНДР готовится к запуску ракеты

Северная Корея может в ближайшее время провести испытания баллистической ракеты. На исследовательских мощностях КНДР в последнее время была замечена оживленная деятельность.
Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.
Указано, что разведка Южной Кореи считает, что КНДР может провести новый ракетный запуск.
Ведь на ее исследовательских мощностях в последнее время была замечена оживленная деятельность.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министерство финансов США готово опубликовать новый список санкций против северокорейских чиновников. В последних слушаниях в американском Сенате политики засыпали Тиллерсона вопросами о возможности расширения санкционного списка чиновников, военных и руководителей КНДР, а также компаний, которые сотрудничают с иностранными предпринимателями.