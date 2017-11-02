В Литве настаивают на усилении санкций против РФ

Сообщается, что в ходе рабочей встречи с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым депутаты литовского Сейма высказались за полную поддержку и продление экономических санкций против Москвы, пока территории востока Украины не будут освобождены от российских войск.

Депутаты считают, что опыт ведения гибридной войны России против Украины необходимо изучать в специальных военных учебниках, а также проводить учения на поле боя. В этом контексте важно не допустить дальнейшей оккупации территорий Украины.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна увеличит объем торговли с Литвой.