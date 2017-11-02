14:42 02.11.2017 | Политика | Новости
100178000:roman

В Литве настаивают на усилении санкций против РФ

В Литве считают, что экономические санкции против России необходимо усилить. Об этом передает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В Литве настаивают на усилении санкций против РФ

Сообщается, что в ходе рабочей встречи с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым депутаты литовского Сейма  высказались за полную поддержку и продление экономических санкций против Москвы, пока территории востока Украины не будут освобождены от российских войск.

Депутаты считают, что опыт ведения гибридной войны России против Украины необходимо изучать в специальных военных учебниках, а также проводить учения на поле боя. В этом контексте важно не допустить дальнейшей оккупации территорий Украины.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна увеличит объем торговли с Литвой.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив