13:50 02.11.2017 | Политика | Новости
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В Британии назначили нового министра обороны на фоне секс-скандала

В Великобритании новым главой Министерства обороны стал представитель консервативной партии Гэвин Уильямсон. Это случилось после того, когда глава британского минобороны Майкл Фэллон подал в отставку из-за обвинения в сексуальных домогательствах в Вестминстере.

В Британии назначили нового министра обороны на фоне секс-скандала

Об этом сообщает Independent.

Отмечается, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в своем письме Майклу Фэллону уважительно отнеслась к его решению. И как позже выяснилось это и не удиветельно, поскольку на сегодняшний день Уильямсон является одним из надежных помощников премьер-министра Британии Терезы Мэй. Теперь глава правительства должна найти нового парламентского исполнителя.

Добавим, что при формировании кабинета Терезы Мэй 14 июля 2016 года Уильямсон был назначен парламентским секретарем Казначейства и главным парламентским организатором большинства в Палате общин.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудили способы предотвратить разработку Ираном собственного ядерного оружия.


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