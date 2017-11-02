В Британии назначили нового министра обороны на фоне секс-скандала

В Великобритании новым главой Министерства обороны стал представитель консервативной партии Гэвин Уильямсон. Это случилось после того, когда глава британского минобороны Майкл Фэллон подал в отставку из-за обвинения в сексуальных домогательствах в Вестминстере.
Об этом сообщает Independent.
Отмечается, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в своем письме Майклу Фэллону уважительно отнеслась к его решению. И как позже выяснилось это и не удиветельно, поскольку на сегодняшний день Уильямсон является одним из надежных помощников премьер-министра Британии Терезы Мэй. Теперь глава правительства должна найти нового парламентского исполнителя.
Добавим, что при формировании кабинета Терезы Мэй 14 июля 2016 года Уильямсон был назначен парламентским секретарем Казначейства и главным парламентским организатором большинства в Палате общин.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудили способы предотвратить разработку Ираном собственного ядерного оружия.