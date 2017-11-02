В Британии министр обороны подал в отставку

Он признал, что его поведение в прошлом не соответствовало стандартам, принятым среди военных. Как сообщает ВВС, такое решение не связано с новыми или конкретными жалобами в его адрес.

Вместе с тем, пояснил министр, в последние дни в британском Парламенте широко обсуждалась традиционно процветавшая там культура сексуальных домогательств.

Всплыл ряд утверждений о членах парламента, в том числе и о моем прошлом поведении. Многие из них ложны, но я признаю, что в прошлом я не соответствовал высоким требованиям, которые мы возлагаем на Вооруженные силы, которые я имею честь представлять, - говорится в заявлении Фэллона об отставке, обнародованном канцелярией премьер-министра Великобритании.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 12 октября глава крупнейшей группы Парламентской ассамблеи Совета Европы, докладчик ПАСЕ по вопросам Украины Аксель Фишер ушел в отставку.