05:30 02.11.2017 | Политика | Новости
100177925:Polishuk

В Британии министр обороны подал в отставку

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон в среду, 1 ноября, заявил, что подает в отставку.

В Британии министр обороны подал в отставку

Он признал, что его поведение в прошлом не соответствовало стандартам, принятым среди военных. Как сообщает ВВС, такое решение не связано с новыми или конкретными жалобами в его адрес.

Вместе с тем, пояснил министр, в последние дни в британском Парламенте широко обсуждалась традиционно процветавшая там культура сексуальных домогательств.

Всплыл ряд утверждений о членах парламента, в том числе и о моем прошлом поведении. Многие из них ложны, но я признаю, что в прошлом я не соответствовал высоким требованиям, которые мы возлагаем на Вооруженные силы, которые я имею честь представлять, - говорится в заявлении Фэллона об отставке, обнародованном канцелярией премьер-министра Великобритании.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 12 октября глава крупнейшей группы Парламентской ассамблеи Совета Европы, докладчик ПАСЕ по вопросам Украины Аксель Фишер ушел в отставку.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив