Украина и ОАЭ договорились о безвизовом режиме - ФОТО

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко на своей странице в Facebook. Согласно его словам, Порошенко и правитель эмирата Дубай шейх Мухаммед бин Рашид Аль Мактум подписали соответствующий меморандум после переговоров главы украинского государства и премьер-министра ОАЭ.

Также Цеголко напомнил, что в прошлом году Эмираты посетили более 112 тысяч граждан Украины. Однако сейчас в эту ближневосточную страну можно будет ездить без визы.

"Это хорошая новость для украинских туристов", - подчеркнул пресс-секретарь президента Украины.

В данный момент дата начала действия безвизового режима между Украиной и ОАЭ пока не сообщается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин поведал о внедрении специального контроля на украинско-российской границе. Возможно это будет визовый режим, однако пограничники будут обязаны проводить тщательную проверку всех лиц.