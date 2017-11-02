11:19 02.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100177957:labazovych

Украина и ОАЭ договорились о безвизовом режиме - ФОТО

Сегодня, второго ноября 2017 года стало известно, что граждани Украины смогут ездить в Объединенные Арабские Эмираты без виз.

Украина и ОАЭ договорились о безвизовом режиме - ФОТО

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко на своей странице в Facebook. Согласно его словам, Порошенко и правитель эмирата Дубай шейх Мухаммед бин Рашид Аль Мактум подписали соответствующий меморандум после переговоров главы украинского государства и премьер-министра ОАЭ.

Также Цеголко напомнил, что в прошлом году Эмираты посетили более 112 тысяч граждан Украины. Однако сейчас в эту ближневосточную страну можно будет ездить без визы.

"Это хорошая новость для украинских туристов", - подчеркнул пресс-секретарь президента Украины.

В данный момент дата начала действия безвизового режима между Украиной и ОАЭ пока не сообщается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин поведал о внедрении специального контроля на украинско-российской границе. Возможно это будет визовый режим, однако пограничники будут обязаны проводить тщательную проверку всех лиц.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив