Сербия обвинила украинского посла в нарушении Венской конвенции

Об этом заявил государственный секретарь МИД Сербии Ивица Тончев.

Сообщается, что украинский дипломат заявил о полном подчинении Белграда Кремлю, и что российские кукловоды причастны к попытке государственного переворота в Черногории, который произошел этим летом.

Тончев утверждает, что интервью с послом не было продолжительным, иначе бы посол мог обвинить Сербию в дестабилизации и "сербском факторе" в Македонии, Черногории, сербских экстремистах, а также участия сербских наемников на стороне боевиков ДНР, ЛНР.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно в Белграде специальный представитель государственного департамента Соединенных Штатов Америки по вопросу Украины Курт Волкер провел встречу со своим российским коллегой Владиславом Сурковым.