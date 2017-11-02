18:23 02.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Сербия обвинила украинского посла в нарушении Венской конвенции

В Министерстве иностранных дел Сербии выдвинули обвинения Украине в том, что официальный посол Александр Александрович резко высказался о внешней политике государства.

Сербия обвинила украинского посла в нарушении Венской конвенции

Об этом заявил государственный секретарь МИД Сербии Ивица Тончев.

Сообщается, что украинский дипломат заявил о полном подчинении Белграда Кремлю, и что российские кукловоды причастны к попытке государственного переворота в Черногории, который произошел этим летом.

Тончев утверждает, что интервью с послом не было продолжительным, иначе бы посол мог обвинить Сербию в дестабилизации и "сербском факторе" в Македонии, Черногории, сербских экстремистах, а также участия сербских наемников на стороне боевиков ДНР, ЛНР.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно в Белграде специальный представитель государственного департамента Соединенных Штатов Америки по вопросу Украины Курт Волкер провел встречу со своим российским коллегой Владиславом Сурковым.


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