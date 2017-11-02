15:50 02.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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МВД откроет для коллег из Польши базы данных преступников

Украина и Польша уже довольно давно сотрудничают в вопросах обмена опытом.

МВД откроет для коллег из Польши базы данных преступников

Украинские правоохранители сообщили о своей готовности предоставить польским коллегам доступ к базам данных преступников. Про это сообщил второго ноября Арсен Аваков – министр МВД – в процессе своей встречи с послом Польши в нашей стране - Яном Пекло и с главой польской Верховной контрольной палаты Кшиштофом Квятковски.

Как отметил Аваков – странам следует более активно сотрудничать и иметь протоколы относительно обмена информацией. Украина готова открыть свои базы данных, в которых содержится информация про уголовных элементов.

Как сообщал УРА-Информ, в МВД Украины сообщали, что вскоре в стране будет работать 2000 патрульных тактиков.


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