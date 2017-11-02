18:34 02.11.2017 | Политика | Новости
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Мадрид требует Брюссель экстрадиции Пучдемона

Главный прокурор Испании просит Бельгию выдать экс-главу каталонского Женералитета Карлеса Пучдемона.

Мадрид требует Брюссель экстрадиции Пучдемона

Об этом передает издание Independent.

Сообщается, что Пучдемону грозит более 30 лет тюрьмы за попытку государственного переворота, а также нарушение конституционного законодательства страны, его обвиняют в организации мятежа и провозглашении независимости Каталонии.

Национальная судебная палата Испании вызвала Пучдемона и коллег на допрос. Всем, кто не явится до утра пятницы в ведомство для дачи показаний будут считаться преступниками, а их имена объявят в розыск. Парламент Испании также одобрил арест депутатов каталонского Женералитета.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Пучдемон призвал жителей Каталонии к сопротивлению центральным властям Испании.


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