Мадрид требует Брюссель экстрадиции Пучдемона

Об этом передает издание Independent.

Сообщается, что Пучдемону грозит более 30 лет тюрьмы за попытку государственного переворота, а также нарушение конституционного законодательства страны, его обвиняют в организации мятежа и провозглашении независимости Каталонии.

Национальная судебная палата Испании вызвала Пучдемона и коллег на допрос. Всем, кто не явится до утра пятницы в ведомство для дачи показаний будут считаться преступниками, а их имена объявят в розыск. Парламент Испании также одобрил арест депутатов каталонского Женералитета.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Пучдемон призвал жителей Каталонии к сопротивлению центральным властям Испании.