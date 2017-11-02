08:35 02.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100177933:nastya

Космические агентства Украины и Канады подписали Меморандум о взаимопонимании

Государственное космическое агентство Украины и Канады подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ является первым шагом, демонстрирующим заинтересованности обоих Агентств в совместной работе над рядом космических проектов.

Космические агентства Украины и Канады подписали Меморандум о взаимопонимании

Подписание состоялось в Монреале в рамках работы канадско-украинского круглого стола по вопросам сотрудничества в авиакосмической сфере, в присутствии премьер-министра Владимира Гройсмана, об этом сообщает пресс-служба КМУ.

Меморандум свидетельствует о заинтересованности космических агентств Украины и Канады в сотрудничестве.

По словам президент Канадского космического агентства Сильвана Ляпорта, космическое агентство Канады "очень рады подписанию этого Меморандума, который имеет целью облегчение сотрудничества между нашими странами с целью мирного использования и исследования космоса".

Этот документ является первым шагом, к множеству возможностей использовать исследования космоса для развития дружбы между странами.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян и министр инфраструктуры и строительства Польши Анджей Адамчик подписали Меморандум о взаимопонимании относительно дальнейшего сотрудничества в рамках проекта Via Carpatia. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив