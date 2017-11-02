Грузия просит экстрадировать Кардаву

Об этом передает "Радио Свобода".

Кардава разыскивается грузинскими правоохранителями с 13 февраля 2013 года. Сам криминальный босс Грузию в 2012 году после смены власти. Его обвиняют в совершении особо тяжких преступлений - пыток и соучастия в заказных убийствах, нарушений прав и достоинства человека.

Ему заочно предъявлено обвинение в присвоении и растрате государственных средств. Кардава был задержан по согласованию специальной операции КОРДа и Нацполиции Украины. Ему также инкриминируют возможное сотрудничество с российскими ФСБ.

Как сообщалось в " УРА-Информ", в Грузии ждут, когда Украины начнет принимать конкретные шаги по экстрадиции бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.