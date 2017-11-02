ГПУ готовит новые запросы в США по Манафорту, - Горбатюк

Уголовное дело в США по отмыванию Полом Манафортом средств, заработанных в Украине при президентстве Януковича, вписывается в рамки расследований Генеральной прокуратуры. Об этом в четверг, 2 ноября, заявил руководитель управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

По его словам, Украина уже направляла в адрес Министерства юстиции США и Федерального бюро расследований несколько ходатайств об оказании международной правовой помощи, начиная с декабря 2014 года. Однако тогда США не ответили на просьбу Украины допросить Манафорта или предоставить Киеву материалы, которые могут быть полезными для расследований, в которых он фигурирует, - пояснил Горбатюк.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 30 октября Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса отправили под домашний арест. Среди обвинений против них - заговор против США, заговор с целью отмывания денег, деятельность в качестве иностранного агента без необходимой регистрации, а также непредставление отчетов о счетах в зарубежных банках. Американские правоохранители считают, что Манафорт и Гейтс развернули в США лоббистскую деятельность на несколько миллионов долларов "по указанию экс-президента Украины Виктора Януковича и Партии регионов".