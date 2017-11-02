10:20 02.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко встретился в ОАЭ с Лукашенко

В Объединенных Арабских Эмиратах состоялась встреча президентов Беларуси и Украины Александра Лукашенко и Петра Порошенко.

Порошенко встретился в ОАЭ с Лукашенко

Во время встречи президенты обсудили товарооборот между странами, а также политическое взаимодействие, передает агентство БЕЛТА.

По словам главы правительства Беларуси, в торгово-экономическом отношении Беларусь очень активно сотрудничает с Украиной. Он также отметил, что в политическом взаимодействии "вообще проблем нет". "Мы абсолютно следуем тому курсу, по которому договорились идти".

В свою очередь Порошенко предоставил активную работу над реализацией ранее достигнутых договоренностей, начиная от вопросов демаркации и заканчивая торгово-экономическим сотрудничеством.

Он выразил удовлетворение в связи с тем, что стороны расширяют взаимодействие по разным направлениям, включая экономику и социальную сферу.

Добавим, президент Беларуси приехал в ОАЭ с рабочим визитом. Также в Эмиратах первого – второго ноября находится и Петр Порошенко.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", во время визита в Саудовскую Аравию Президен Петр Порошенко предложил инвестировать Украину и принять участие в приватизации. Глава правительства провел переговоры с управляющим директором Открытого инвестиционного фонда Королевства Саудовская Аравия Ясиром бин Османом Ар-Румаяном.


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