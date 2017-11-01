В Австралии глава сената уходит в отставку из-за двойного гражданства

Такое решение он принял после того, как подтвердилась информация о том, что наряду с австралийским гражданством у него есть еще и британское по происхождению. Как сообщает Reuters, глава верхней палаты парламента и член Либеральной партии премьер-министра страны Малкольма Тернбулла Пэрри заявил, что он напишет заявление в четверг, 2 ноября.

Он также пояснил, что его отец родился в Британии, а затем переехал в Австралию в 1951 году, что автоматически дало британское гражданство главе сената Австралии по происхождению.

Вместе с тем согласно конституции страны, политик должен иметь только австралийское гражданство, чтобы быть избранным в парламент страны. В связи с чем суд Австралии на прошлой неделе постановил, что он и еще четверо политиков не могут сидеть в парламенте из-за двойного гражданства.

Такое постановление означало, что правительство потеряло однопалатное большинство в нижней палате и теперь должно полагаться на независимых людей для своего политического выживания.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко в марте внес в Верховную Раду Украины законопроект, которым он предлагает депутатам определить добровольное приобретение украинцами гражданства иностранного государства основанием для лишения их украинского гражданства.