22:15 01.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина и Саудовская Аравия завершили подготовку соглашения в сфере обороны, - Порошенко

В среду, 1 ноября, Украина и Саудовская Аравия завершили подготовку межгосударственного соглашения в секторе обороны и безопасности.

Украина и Саудовская Аравия завершили подготовку соглашения в сфере обороны, - Порошенко

Страны готовы к подписанию соглашения о сотрудничестве в области обороны. Об этом сегодня после встречи с управляющим директором Открытого инвестиционного фонда Королевства Саудовская Аравия Ясиром бин Османом Ар-Румаяном заявил президент Украины Петр Порошенко.

Глава украинского государства также сообщил, что будут реализованы два крупных контракта в сфере военно-технического сотрудничества. Мы демонстрируем большой прогресс в области авиастроения, - отметил Порошенко, добавив, что украинский самолет Ан-132 уже находится в Саудовской Аравии и сейчас прорабатываются вопросы его серийного производства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина и Саудовская Аравия подписали ряд документов о сотрудничестве в сфере подготовки дипломатических кадров, инвестиционного сотрудничества в сельском хозяйстве, а также в информационной сфере.


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