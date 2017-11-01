У Вашингтона имеется прямой канал связи с руководством Пхеньяна

Об этом передает информационное агенстсво Reuters.

Сообщается, что должность главного переговорщика и связиста между двумя враждующими государствами занимает Джозеф Юн, который налаживает связь с представителями Пхеньяна в Организации Объединенных Наций.

Именно об этом канале связи недавно говорил министр обороны страны Джеймс Мэттис. Он уверен, что прямые переговоры со сторонниками КНДР могут привести к "умиротворению" северокороейского лидера Ына, однако непростым остается вопрос прекращения ядерных испытаний. Мэттис сторонник мирного урегулирвоания конфликта, однако и военный вариант решения вопроса у Пентагона всегда имеется.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно президент США Дональд Трамп утверждает, что сотрудничество с Россией поможет "усмирить" Пхеньян.