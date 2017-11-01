08:22 01.11.2017 | Политика | Новости
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Тиллерсон обсудил с российским послом ситуацию на Донбассе

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон провел рабочую встречу с российским послом Анатолием .Антоновым.

Тиллерсон обсудил с российским послом ситуацию на Донбассе

Об этом передает официальный сайт госдепа.

Оба политика согласны с тем, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена, а введение миротворческой миссии должно быть согласовано всеми переговорными сторонами. Тиллерсон полностью поддерживает Минский формат урегулирования конфликта.

Также американский госсекретарь напомнил о ситуации в Сирии, а именно, что силы "Исламского государства" постепенно покидают территории страны, и что после поражения ИГИЛ необходимо будет возобновить Женевский переговорный формат. Политический путь является лучшим выходом из конфликта в Сирии.

Как сообщалось в " УРА-Информ", ранее политик заявил, что американские войска будут оставаться в Ираке до того момента, пока страна не будет полностью очищена от боевиков "Исламского государства".


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