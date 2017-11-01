Столтенберг призвал членов ООН поддерживать санкции против Северной Кореи

Об этом сообщает издание DW.

Генсек НАТО накануне визита в Южную Корею заявил, что ракеты КНДР имеют широкий диапазон, чтобы нанести удар по Европе, однако "НАТО имеет возможности для реагирования на любую угрозу".

Также он подчеркнул, что НАТО защищает свои страны-члены от угрозы баллистических ракет с помощью сдерживания, но для достижения мирного урегулирования конфликта нужно больше дипломатических усилий.

Как ообщалось ранее в "УРА-Информ", австралийский премьер-министр Малькольм Тернбулл получил письмо от Северной Кореи с требованием дистанцироваться от администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.