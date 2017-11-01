США ужесточит контроль для въезда в страну мигрантов

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Трамп распорядился проводить дополнительную проверку всех подозрительных иностранцев, особенно из стран Ближнего востока: Афганистана, Сирии, Ирака и Ирана. Указ поступил Министерству внутренней безопасности, он начнет действовать уже на этой неделе.

Глава государства также жестко высказался на счет инцидента в Нью-Йорке, он уверен, что в вопросе национальной безопасности нельзя быть политкорректным, особенно, если это может угрожать жизням американских граждан.

Напомним, что за девять месяцев текущего года США приняли 28 тыс беженцев.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно президент США Дональд Трамп подписал меморандум, в котором обозначены квоты на прием беженцев в 2018 году.