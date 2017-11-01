США усилили санкции против Ирана

В связи с его ракетной программой и разработкой баллистических ракет, которые являются одним из основных средств доставки ядерного оружия. Дополнение к уже существующему списку было опубликовано во вторник, 31 октября, на сайте Федерального реестра США.

Согласно заявлению Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов, новый санкционный список касается вопросов нераспространения оружия массового уничтожения, а также противодействия терроризму.

Кроме того в них указано 41 физическое и юридическое лицо, в том числе против сотрудников аэрокосмических, ракетных и исследовательских подразделений Корпуса стражей исламской революции, а также связанных с этими подразделениями лиц.

Также, в перечень включены представители командования КСИР. В большинстве случаев санкции наложены повторно.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Украина, а также еще три европейских страны решили продлить санкции ЕС против России. Данные санкции было решено продлить до марта 2018 г. Такие данные есть в Декларации ЕС относительно согласования некоторыми государствами ограничительных мер касательно действий России, которые подрывают либо же угрожают территориальной целостности, а также суверенитету либо независимости Украины.