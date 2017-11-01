Создание антикоррупционного суда будет приоритетным в 2018 году, - Гройсман

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман изданию Atlantic Council.

По словам министра, добавлена статья расходов на внедрение и работу независимого антикоррупционного суда в Госбюджет Украины на 2018 год и есть гарантии от Президента Петра Порошенко, что этот вопрос будет приоритетным.

Из-за нарушенной системой правосудия в Украине, в течение трех лет бывшему президенту Виктору Януковичу и его кругу не было предъявлено обвинение, а похищенные ими деньги не были полностью возмещены.

Напоследок глава правительства добавил, что он как и большинство украинцев, хочет видеть справедливость. И Янукович должен нести ответственность за смерть Небесной Сотни и за вред стране.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер-минист Владимир Гройсман заявил, что он вместе со своей командой введет серьезные штрафы для недобросовестных работодателей. В частности, он считает, что правительство должно требовать от работодателей оформлять всех людей на работу официально.