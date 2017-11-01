14:49 01.11.2017 | Политика | Новости
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ХАМАС отказался от прав на Сектор Газа

Исламистская организация ХАМАС отказалась продолжать контролировать территорию Сектора Газа.

ХАМАС отказался от прав на Сектор Газа

Об этом передает DW.

Территории этого территориального участка будут переданы под контроль администрации Палестины. Передачи и документальное закрепление соглашения между двумя сторонами состоялось сегодня во время торжественной церемонии в Египте. Церемония состоялась на пограничном пункте Рафах.

Всего под контроль правительственных солдат Палестины перейдет пять КПК, два из которых давно закрыты. Процесс передачи контроля над Сектором Газы в движение палестинского правительства уже запущен.

Организации ФАТХ и ХАМАС договорились сотрудничать в вопросах, касающихся освобождения Палестины.

Как сообщалось в " УРА-Информ", израильские военные подорвали туннель, который вел в Сектор Газа, который принадлежал организации ХАМАС.


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