ХАМАС отказался от прав на Сектор Газа

Об этом передает DW.

Территории этого территориального участка будут переданы под контроль администрации Палестины. Передачи и документальное закрепление соглашения между двумя сторонами состоялось сегодня во время торжественной церемонии в Египте. Церемония состоялась на пограничном пункте Рафах.

Всего под контроль правительственных солдат Палестины перейдет пять КПК, два из которых давно закрыты. Процесс передачи контроля над Сектором Газы в движение палестинского правительства уже запущен.

Организации ФАТХ и ХАМАС договорились сотрудничать в вопросах, касающихся освобождения Палестины.

Как сообщалось в " УРА-Информ", израильские военные подорвали туннель, который вел в Сектор Газа, который принадлежал организации ХАМАС.