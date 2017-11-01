Карлеса Пучдемона вызвали на допрос в суд

Вместе с тем суд намерен допросить его соратников. Как сообщается испанская газета El Pais, Пучдемона и других бывших членов правительства Каталонии должны прибыть в суд 2 и 3 ноября.

При этом если они не явятся для дачи показаний, каждого из них объявят в розыск для дальнейшего ареста. В полиции также отметили, что если Пучдемон и другие чиновники не вернутся из Брюсселя то их арестуют бельгийские полицейские.

Напомним, прокуратура обвиняет бывших членов каталонского правительства в организации бунта.

Как сообщал УРА-Информ, генеральная прокуратура Испании в понедельник, 30 октября, выдвинула обвинение бывшему главе региональной администрации Каталонии Карлеса Пучдемона. Обвинения также выдвинуты другим членам распущенных Мадридом региональных администрации и парламента Каталонии.

В свою очередь Пучдемон заявил, что прибыл в Бельгию не для поиска политического убежища и пообещал вернутся в Испанию, если будет обеспечен справедливый судебный процесс.