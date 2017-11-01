Франция с 1 ноября отменяет режим чрезвычайного положения

В понедельник, 30 октября, президент Франции Эммануэль Макрон подписал спорный антитеррористический закон, который дает властям постоянные полномочия проводить обыски или ограничивать передвижения подозреваемых экстремистов. Как отметил во время подписания документа глава государства, это позволит прекратить чрезвычайное положение с 1 ноября, полностью обеспечив безопасность наших граждан.

Вместе с тем Макрон отметил, что во время подготовки законопроекта были проведены "постоянные дебаты". По его словам, через два года будет проведена переоценка нового закона. При этом защитники прав в стране выразили опасения, что такие проверки будут в основном использоваться против мигрантов и меньшинств, особенно в отношении мусульман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сенат Франции принял новый антитеррористический закон 19 октября.