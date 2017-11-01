09:23 01.11.2017 | Политика | Новости
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Абэ вновь занял премьерское кресло

Нижняя палата парламента Японии большинством голосов назначила на пост премьер-министра Синдзо Абэ.

Абэ вновь занял премьерское кресло

Об этом Deutsche Welle.

В японском парламенте на данный момент большинство занимает либерально-демократическая коалиция, которую возглавляет Абэ. За него свои голоса отдали почти две трети депутатов, в результате чего проводится новые переговоры по формированию коалиции не будут.

Переизбрание Абэ состоялось накануне визита Дональда Трампа. Обе стороны теперь смогут начать переговоры в новом для Японии формате, так как предизбирательный период спал и можно будет возобновить вопросы политического сотрудничества.

Абэ планирует провести конституционную реформу, а также реформу бюрократического аппарата страны.

Как сообщалось в " УРА-Информ", на последней встрече Трамп и Абэ не обсуждали военные действия против КНДР.


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