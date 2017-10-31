В планах ВР - продолжение реформы децентрализации, обороны и безопасности секторов, - Парубий

Народные депутата также на следующей неделе рассмотрят реформу банковского и финансового сектора. Об этом во вторник, 31 октября, на пленарном заседании VI сессии Парламентской ассамблеи Евронест заявил глава парламента Андрей Парубий.

По его словам, банковского и финансового сектора, государственных закупок, внедрение прозрачного рынка энергетики, внедрение прозрачной системы финансирования политических партий из государственного бюджета - это тот шаг, который был уже сделан и уже сегодня мы видим его результат, - заявил Парубий, добавив, что Европейскому союзу и государствам-партнерам в последние годы приходится работать в сложных геополитических условиях.

Сейчас перед Украиной и ЕС стоят общие вызовы и угрозы, которые требуют солидарного ответа, - заверил глава парламента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 19 октября Верховная Рада Украины провалила первый этап избирательной реформы, а именно законопроекты №1068, №1068-1 и №1068-2.