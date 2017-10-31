В Нью-Йорке представят проект резолюции по правам человека в Крыму

Сегодня, 31 октября, в Нью-Йорке будет представлен новый проект резолюции по правам человека в АР Крым и городе Севастополь.
Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Сегодня в Нью-Йорке мы представляем проект новой резолюции о нарушениях Россией прав человека на территории оккупированного Крыма", - сказал Климкин.
Как утверждает министр, эта резолюция является самой мощной, из всех представленных Украиной. Во-первых, это поддержка Украины в вопросе деоккупации Крыма, и он активно будет продвигаться в Женеве. Именно эта резолюция может использоваться в судебных процессах против России, и в Гааге.
Отмечается, что во время встречи будут присутствовать также заместитель председателя крымскотатарского Меджлиса Ахтем Чийгоз, уполномоченный президента по вопросам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и российский адвокат Николай Полозов.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко подписал закон о "О ратификации протоколов № 15 и № 16 Конвенции о защите прав человека и основных свобод". Ратификация этих протоколов свидетельствует приверженность Украины идеям и целям Конвенции, а также подтверждает намерение Украины активно участвовать в реформировании Европейского суда по правам человека с целью повышения его эффективности.