14:33 31.10.2017 | Политика | Новости
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В Крым завезли полмиллиона "ватников", - Джемилев

На территорию Крыма завезено примерно 500 тысяч российских граждан.

В Крым завезли полмиллиона

Такое сообщение сделал уполномоченный президента по вопросам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. Согласно его словам – в ходе составления проекта резолюции был избран путь – называть вещи своими именами. В Крыму сейчас грубо нарушают права человека и все нормы Женевской конвенции 1949 г. Джемилев подчеркнул, что в оккупированном Крыму ведется вытеснение крымскотатарского народа и украинских граждан, а также ведется заселение гражданами России.

Как сообщал УРА-Информ, Джемилев также поведал о нанесении экологии Крыма ущерба – по итогам действий России на полуострове.


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