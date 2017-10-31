В Крым завезли полмиллиона "ватников", - Джемилев

Такое сообщение сделал уполномоченный президента по вопросам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. Согласно его словам – в ходе составления проекта резолюции был избран путь – называть вещи своими именами. В Крыму сейчас грубо нарушают права человека и все нормы Женевской конвенции 1949 г. Джемилев подчеркнул, что в оккупированном Крыму ведется вытеснение крымскотатарского народа и украинских граждан, а также ведется заселение гражданами России.

Как сообщал УРА-Информ, Джемилев также поведал о нанесении экологии Крыма ущерба – по итогам действий России на полуострове.