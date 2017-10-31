Украина усилит охрану границы с Россией, - Турчинов

Службе безопасности Украины, Национальной полиции и Государственной пограничной службе дано поручение усилить антитеррористический и контрразведывательный режим. Об этом во вторник, 31 октября, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

При этом он отметил, что террористические акты против журналистов, сотрудников СБУ, Главного управления разведки, а также жестокое убийство Амины Окуевой направлены на нагнетание страха, отчаяния и неуверенности населения в способности государственных институтов обеспечить правопорядок и спокойствие в обществе.

В связи с чем, а также с реальными угрозами со стороны Российской Федерации, силовикам поручено усилить пограничный контроль и охрану государственной границы с Российской Федерацией, а также принять меры по активизации действий по изъятию из обращения незарегистрированного оружия, эффективного противодействия вооруженной преступности, контрабанде средств поражения, боеприпасов, взрывчатых веществ и их незаконному обороту, - заявил Турчинов.

Вместе с тем секретарь СНБО подчеркнул, что помощь в реализации этих мероприятий будут оказывать все силовые структуры Украины, а также ветераны АТО и все неравнодушные граждане страны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о внедрении специального контроля на украинско-российской границе.