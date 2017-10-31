Сеул и Пекин договорились о нормализации отношений

Об этом передает DW.

С возобновлением должности генерального секретаря Си Цзиньпина наступает новый этап развития отношений между двумя странами, говорится в сообщении министерства иностранных дел Южной Кореи.

Лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин запланировал провести совместную встречу вместе с китайским генсеком Си на 10-11 ноября 2017 года, где оба правителя планируют обсудить совместные торговые взаимоотношения во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Отношения между двумя государствами находились в напряженном состоянии из-за того, что США разместили систему противоракетной системы THAAD.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно американская ударная атомная подводная лодка прибыла в южноамериканский порт Пусан.