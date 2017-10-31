Россия пытается в Крыму физически уничтожить всех крымских татар, - Чийгоз

Россия пытается физически истребить местных татар. Об этом в понедельник вечером, 30 октября, в эфире одного из украинских телеканалов заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

По его словам, когда татары вернулись в Крым он ожил. Мы это чувствовали. Хотя нам было очень трудно и мы имели потери физические, в том числе.

Но полуостров начал развиваться, а сейчас конечно же, Россия ставит целью любыми путями нас оттуда выдавить с первого дня аннексии, - пояснил Чийгоз, добавив, что там везде стоят не просто вооруженные люди, там угроза полного физического уничтожения народа.

Я не могу находиться в стороне от той судьбы, которая ждет мой народ там, - подытожил один из лидеров Меджлиса крымскотатарского народа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз вернулись в Украину.

Они были освобождены накануне и оправлены в Турцию.