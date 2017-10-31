Президент подпишет закон о судебной реформе

Об этом передает официальный сайт украинского гаранта.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подтвердил информацию о том, что законопроект уже находится на столе президента и ожидает его одобрения. За этот законопроект депутаты украинского парламента проголосовали еще третьего ноября. Было рассмотрено более четырех тыс поправок, а сам законопроект был принят во втором чтении и в целом.

После подписание закона президентом он вступит в силу уже в конце ноября. Все еще в подвешенном состоянии остается вопрос о создании антикоррупционного суда, принятие которого поддерживает МВФ.

Как сообщалось в " УРА-Информ", Европейский союз готов поддержать создание антикоррупционного суда в Украине.