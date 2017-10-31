11:41 31.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент подпишет закон о судебной реформе

В администрацию президента Украины Петра Порошенка уже направили законопроект о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины и Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины.

Президент подпишет закон о судебной реформе

Об этом передает официальный сайт украинского гаранта.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подтвердил информацию о том, что законопроект уже находится на столе президента и ожидает его одобрения. За этот законопроект депутаты украинского парламента проголосовали еще третьего ноября. Было рассмотрено более четырех тыс поправок, а сам законопроект был принят во втором чтении и в целом.

После подписание закона президентом он вступит в силу уже в конце ноября. Все еще в подвешенном состоянии остается вопрос о создании антикоррупционного суда, принятие которого поддерживает МВФ.

Как сообщалось в " УРА-Информ", Европейский союз готов поддержать создание антикоррупционного суда в Украине. 


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