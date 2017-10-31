Порошенко во вторник отправится в Саудовскую Аравию и ОАЭ

Затем 1 ноября глава государства отправится в Объединенные Арабские Эмираты. Как сказано на официальном сайте президента, в программе визита Порошенко проведет переговоры с руководством Саудовской Аравии - королем Салманом бин Абдулазизом Аль Саудом и наследным принцем, вице-премьер-министром, министром обороны Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом, а также встреча с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Халидом бин Абдулазизом Аль-Фалихом.

Глава украиснкого государства будет говорить о двустороннем торгово-экономическом и военно-техническомо сотрудничестве.

Помимо этого, в ходе рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты Порошенко проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нагаяном и вице-президентом, премьер-министром ОАЭ, министром обороны ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Рашидом Аль Мактумом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Саудовская Аравия может купить у России не менее четырех дивизионов системы противовоздушной обороны ПВО С-400 Триумф.