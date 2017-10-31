23:27 31.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

Президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко во вторник, 31 октября, прибыл с двухдневным официальным визитом в Королевство Саудовская Аравия.

Порошенко прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

Как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко проведет тут переговоры с руководством Саудовской Аравии - Королем Салманом бин Абдулазизом Аль Саудом и наследным принцем, вице-премьер-министром, министром обороны Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом.

Во время встреч также состоится обсуждение вопросов двустороннего инвестиционного, торгово-экономического и военно-технического сотрудничества.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, затем 1 ноября глава государства отправится в Объединенные Арабские Эмираты.


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