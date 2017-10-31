Порошенко одобрил закон, способствующий повышению качества финотчетности в Украине

Как сообщает пресс-служба главы государства, это позволит повысить уровень качества финансовой отчетности в Украине и обеспечить выполнение обязательств в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

Таким образом, внесены изменениям, совершенствуются общие требования, порядок предоставления и обнародования финансовой отчетности. Кроме того, нормы национального законодательства по бухгалтерскому учету будут приводиться в соответствие с положениями законодательства ЕС.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, за исключением положений, касающихся обнародования годовой финансовой отчетности с аудиторским заключением на странице крупных предприятий и других финансовых учреждений микро - и малых предприятий, которые вступают в силу с 1 января 2019 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 30 октября, Порошенко утвердил изменения в Бюджетный кодекс, которые касаются повышения пенсий.