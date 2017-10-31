Парубий призвал членов Евронест усилить санкции против России

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, который в понедельник, 30 октября, провел встречу с членами Бюро Парламентской ассамблеи Евронест, призвал их усилить санкции против Российской Федерации.
Он уверен, что остановить Путина необходимо, поскольку это станет залогом, гарантией безопасности и благополучия, как в Украине, так и в Европе.
Как сообщает пресс-служба парламента, его глава отметил, что любое заигрывание с агрессором будет рассматриваться им как поощрение к новой агрессии, поэтом санкции против России должны быть усилены.
Участники встречи также говорили о важном значении информационной безопасности, учитывая вмешательство представителей российских пропагандистских сил во внутренние вопросы стран Европы, а также высказались за необходимость чаще встречаться в рабочем формате.
При этом все участники встречи были единодушными, что более глубокая коммуникация и контакты будут способствовать лучшему пониманию друг друга.
Парубий также заверил, что Украина сможет модернизировать экономику, а также сможет сделать страну безопасной.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 30 сентября, министр иностранных дел Королевства Испания Альфонсо Мариа Дастис Кеседо заявил о необходимости сохранения санкций Евросоюза в отношении Российской Федерации.