Парубий призвал членов Евронест усилить санкции против России

Он уверен, что остановить Путина необходимо, поскольку это станет залогом, гарантией безопасности и благополучия, как в Украине, так и в Европе.

Как сообщает пресс-служба парламента, его глава отметил, что любое заигрывание с агрессором будет рассматриваться им как поощрение к новой агрессии, поэтом санкции против России должны быть усилены.

Участники встречи также говорили о важном значении информационной безопасности, учитывая вмешательство представителей российских пропагандистских сил во внутренние вопросы стран Европы, а также высказались за необходимость чаще встречаться в рабочем формате.

При этом все участники встречи были единодушными, что более глубокая коммуникация и контакты будут способствовать лучшему пониманию друг друга.

Парубий также заверил, что Украина сможет модернизировать экономику, а также сможет сделать страну безопасной.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 30 сентября, министр иностранных дел Королевства Испания Альфонсо Мариа Дастис Кеседо заявил о необходимости сохранения санкций Евросоюза в отношении Российской Федерации.