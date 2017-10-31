07:59 31.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парубий призвал членов Евронест усилить санкции против России

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, который в понедельник, 30 октября, провел встречу с членами Бюро Парламентской ассамблеи Евронест, призвал их усилить санкции против Российской Федерации.

Парубий призвал членов Евронест усилить санкции против России

Он уверен, что остановить Путина необходимо, поскольку это станет залогом, гарантией безопасности и благополучия, как в Украине, так и в Европе.

Как сообщает пресс-служба парламента, его глава отметил, что любое заигрывание с агрессором будет рассматриваться им как поощрение к новой агрессии, поэтом санкции против России должны быть усилены.

Участники встречи также говорили о важном значении информационной безопасности, учитывая вмешательство представителей российских пропагандистских сил во внутренние вопросы стран Европы, а также высказались за необходимость чаще встречаться в рабочем формате.

При этом все участники встречи были единодушными, что более глубокая коммуникация и контакты будут способствовать лучшему пониманию друг друга.

Парубий также заверил, что Украина сможет модернизировать экономику, а также сможет сделать страну безопасной.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 30 сентября, министр иностранных дел Королевства Испания Альфонсо Мариа Дастис Кеседо заявил о необходимости сохранения санкций Евросоюза в отношении Российской Федерации.


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