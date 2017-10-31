Парубий подписал закон о судебной реформе

Как сказано на сайте парламента, в понедельник вечером, 30 октября документ был передан на подпись президенту Украины Петру Порошенко. Теперь, по закону, глава государства имеет 15 дней, чтобы одобрить документ или его заветировать.

В пояснительной записке к документу сказано, что первоочередным изменением, которое нашло отражение во всех процессуальных кодексах, является внедрение эффективной защиты прав лиц, обращающихся в суд, как превалирующей задачи судопроизводства.

Вместе с тем, согласно принятому документу, во время проведения урегулирования спора с участием судьи протокол совещания не ведется и не производится фиксация техническими средствами и запрещается использовать портативные, аудиотехнические устройства, а также осуществлять фото- и киносъемку, видео-, звукозапись, хотя ранее фиксация проводилась.

Также, согласно закону, к участию в деле может привлекаться эксперт по вопросам права. Согласно проекту в качестве эксперта по вопросам права может привлекаться лицо, имеющее ученую степень и являющееся признанным специалистом в области права.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в начале октября Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №6232 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты".

За документ проголосовали 234 депутата парламента.