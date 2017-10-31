Отправленные в отставку каталонские министры вновь пришли на работу

Об этом сообщает испанское издание RG.ru.

В частности, министр территории и устойчивого развития Жозеп Руй, в соцсети загрузил фото, на котором он сидит за своим рабочим столом. Позже он таки покинул ведомство, однако отметил, что едет на встречу комитета Каталонской европейской демократической партии.

В свою очередь, Пучдемон в Инстаграме опубликовал фотографию из дворца Женералитат, подписав ее: "Добрый день".

Премьер Испании Мариано Рахой дал отправленным в отставку членам исполнительной власти Каталонии несколько часов на сбор личных вещей, заявил глава МВД Испании Хуан Игнасио Соида.

"Мы даем им несколько часов, чтобы забрать личные вещи, после этого они не смогут оставаться в зданиях", - отметил министр.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", председатель Европарламента Антонио Траяни заявил, что европейское сообщество не будет признавать независимост Каталонии. По словам Траяни, в парламенте, как и в другиз европейских странах не существует и малейшей поддержки, того что сейчас происходит в испанском регионе.