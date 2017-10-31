19:45 31.10.2017 | Политика | Новости
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Макрон посетит Россию с рабочим визитом

Президент Франции Эмманюэль Макрон готов принять участие и выступить с речью на Петербургском международном экономическом форуме.

Макрон посетит Россию с рабочим визитом

Об этом передает ТАСС.

Лидеры двух государств уже дважды встречались с момента избрания Макрона президентом. Российский президент уже посещал Францию, где провел переговоры с новым французским руководством: премьером и спикером французского Сената.

Макрон считает, что у двух государств есть много общих точек соприкосновения, особенно в области экономики и энергетики. В то же время французский правитель не поддерживает агрессивную геополитику РФ на международной арене, что добавляет ему политических очков.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно  Макрон поведал о своем видении будущих реформ ЕС.


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