Лавров заявил, что Украина и страны Балтии чернят россиян

По его словам, в ряде государств, в частности в Украине и Балтии предпринимаются попытки очернить деятельность его соотечественников и внести раскол в их ряды. Как заявил во вторник, 31 октября, глава российского внешнеполитического ведомства, идет прямая дискриминация и попытка оторвать от России людей.

При этом Лавров заверил, что группа европейских государств пытается помешать нормализации связей России с Евросоюзом. Мы видим деструктивную линию достаточно немногочисленной группы европейских государств, но очень агрессивную, настроенную русофобски, - сказал глава МИД РФ, добавив, что ряд стран вносит диссонанс и в энергетическое сотрудничество между Москвой и Брюсселем.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Лавров заявил, что это Киев напал на Донбасс. По его словам, часть Донбасса не нападала на остальную территорию Украины, это на них напали, объявив их террористами. Им до сих пор пытаются вменить обвинения в терроризме и судить их собираются.