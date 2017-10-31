КНДР вновь угрожает НАТО, - Столтенберг

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Генсек считает, что продолжение ядерной разработки ядерного оружия со сторону КНДР - это плевок в сторонй деятельности Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Необходимо не только санкционное давление на КНДР, но и усиление влияния со стороны его ближайших соседей.

Столтенберг провел рабочую встречу с японским руководством накануне визита в Белый Дом, где он планирует обсудить с Трампом пути возможного решения ядерной угрозы Ким Чен Ына. Выход видится в возможности усиления давления со стороны руководство Китая.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно высокопоставленные представители обороны США, Южной Кореи и Японии провели трехсторонние переговоры и призвали Северную Корею уйти от своего "разрушительного и безрассудного пути" развития вооружений.