02:00 31.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100177647:nastya

Киев обязал государство-агрессора обращаться письменно по разрешению относительно диппредставительств

Кабинет Министров Украины установил, что рассмотрение вопроса размещения дипломатического представительства, консульского учреждения государства-агрессора рассматривается по письменному обращению государства в Министерство иностранных дел Украины.

Киев обязал государство-агрессора обращаться письменно по разрешению относительно диппредставительств

Об этом говорится в постановлении Кабмина №811 от 25 октября.

Дипломатические представительства, консульские учреждения представляемого государства и представительства международных межправительственных организаций в течении десяти дней письменно сообщают МИД о новом адресе размещения резиденций их руководителей.

МИД ведет учет мест проживания работников дипломатических представительств и работников консульских учреждений, которым предоставляются привилегии и иммунитеты в соответствии с международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.

Как сообщалоь ранее "УРА-Информ", Каталония по итогам нынешнего кризиса может добиться расширения автономии. Вместе с тем независимость автономии исключена.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив