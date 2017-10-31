Киев обязал государство-агрессора обращаться письменно по разрешению относительно диппредставительств

Об этом говорится в постановлении Кабмина №811 от 25 октября.

Дипломатические представительства, консульские учреждения представляемого государства и представительства международных межправительственных организаций в течении десяти дней письменно сообщают МИД о новом адресе размещения резиденций их руководителей.

МИД ведет учет мест проживания работников дипломатических представительств и работников консульских учреждений, которым предоставляются привилегии и иммунитеты в соответствии с международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.

Как сообщалоь ранее "УРА-Информ", Каталония по итогам нынешнего кризиса может добиться расширения автономии. Вместе с тем независимость автономии исключена.