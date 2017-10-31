Джемилев рассказал о нанесении ущерба крымской экологии

Известно, что уже был нанесен серьезный ущерб крымской экологии. Об этом в процессе блиц-брифинга по резолюции Генасамблеи ООН сообщил лидер крымскотатарского народа М. Джемилев. Согласно его словам – Россия своими поступками нарушила все соглашения.

Сейчас в Крыму опустились грунтовые воды, а с целью возобновления территорий нужны миллиарды долларов. Но Украина сделает все возможное, чтобы вернуть себе полуостров – подчеркнул он.

Как сообщал УРА-Информ, Россия пробует уничтожить в Крыму всех крымских татар. Про это сообщал Ахтем Чийгоз – замглавы Меджлиса.