09:23 31.10.2017 | Политика | Новости
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Американские военные будут бороться против ИГИЛ до победного конца

Американские войска будут оставаться в Ираке до того момента, пока страна не будет полностью очищена от боевиков "Исламского государства".

Американские военные будут бороться против ИГИЛ до победного конца

Об этом передает CBS.

Госсекретарь Тиллерсон уверен, что решение Сената о вводе войск, которое было дано еще в далеком 2002 году будет кто-то отменять. Премьер-министр Абади считает, что американские военные предоставляют государству огромную военную помощь в борьбе против террористов, без которой Багдад мог бы уже быть столицей исламистского Халифата.

В то же время, Тиллерсон призвал выработать новые нормы, которые будут регламентировать применение силы за рубежом, и что в современной войне необходимо принимать молниеносные решения, которые не должны требовать согласование Сената.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно  Тиллерсон поведал о новых санкциях против КНДР.


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