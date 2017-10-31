Американские военные будут бороться против ИГИЛ до победного конца

Об этом передает CBS.

Госсекретарь Тиллерсон уверен, что решение Сената о вводе войск, которое было дано еще в далеком 2002 году будет кто-то отменять. Премьер-министр Абади считает, что американские военные предоставляют государству огромную военную помощь в борьбе против террористов, без которой Багдад мог бы уже быть столицей исламистского Халифата.

В то же время, Тиллерсон призвал выработать новые нормы, которые будут регламентировать применение силы за рубежом, и что в современной войне необходимо принимать молниеносные решения, которые не должны требовать согласование Сената.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Тиллерсон поведал о новых санкциях против КНДР.