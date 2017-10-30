Встреча Волкера с Сурковым состоится в ноябре

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер намерен провести встречу с помощником президента России Владислав Сурков в первой половине ноября.
Они проведут очередные переговоры по ситуации на Донбассе. Об этом в понедельник, 30 октября, со ссылкой на свои источники сообщает российское издание "Известия".
По данным издания, необходимость встречи Суркова с Волкером возникла после того, как последний совершил внеплановый визит в Украину 27 октября. Переговоры в ноябре станут уже третьими по счету между ними.
В то же время, по данным источников, пока рано говорить о полном взаимопонимании.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Волкер заявил, что Россия должна вывести свои силы с Донбасса, чтобы миротворческая миссия ООН смогла начать там работу. По его словам, присутствие миссии должно стать необходимым элементом безопасности, что даст возможность перейти к политическим шагам, прописанным в минских соглашениях.