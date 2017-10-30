10:15 30.10.2017 | Политика | Новости
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Встреча Волкера с Сурковым состоится в ноябре

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер намерен провести встречу с помощником президента России Владислав Сурков в первой половине ноября.

Встреча Волкера с Сурковым состоится в ноябре

Они проведут очередные переговоры по ситуации на Донбассе. Об этом в понедельник, 30 октября, со ссылкой на свои источники сообщает российское издание "Известия".

По данным издания, необходимость встречи Суркова с Волкером возникла после того, как последний совершил внеплановый визит в Украину 27 октября. Переговоры в ноябре станут уже третьими по счету между ними.

В то же время, по данным источников, пока рано говорить о полном взаимопонимании.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Волкер заявил, что Россия должна вывести свои силы с Донбасса, чтобы миротворческая миссия ООН смогла начать там работу. По его словам, присутствие миссии должно стать необходимым элементом безопасности, что даст возможность перейти к политическим шагам, прописанным в минских соглашениях.


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