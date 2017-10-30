16:23 30.10.2017 | Политика | Новости
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Власти США просят Манафорта сдаться федеральным властям

Федеральные власти Соединенных штатов предписали отставному главе электорального штаба Трампа Пола Манафорта предстать перед судом.

Власти США просят Манафорта сдаться федеральным властям

Об этом передает The New York Times.

Сообщается, что Манафорту и его коллеге Рику Гейтсу предъявили обвинения и выдали специальное распоряжение с указанием о сдаче федеральным властям. Сам Гейтс связан с компанией Манафорта, которая получала деньги от политиков из Восточной Европы для лоббирования их интересов.

Специальная прокуратура под руководством Роберта Мюллера занимается расследованием дела о вмешательство российских спецслужб в ход избирательной кампании на пост президента США между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон.

Как сообщалось в " УРА-Информ", ФБР подозревает  Манафорта в отмывании денег для Януковича.


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