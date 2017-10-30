Власти США просят Манафорта сдаться федеральным властям

Об этом передает The New York Times.

Сообщается, что Манафорту и его коллеге Рику Гейтсу предъявили обвинения и выдали специальное распоряжение с указанием о сдаче федеральным властям. Сам Гейтс связан с компанией Манафорта, которая получала деньги от политиков из Восточной Европы для лоббирования их интересов.

Специальная прокуратура под руководством Роберта Мюллера занимается расследованием дела о вмешательство российских спецслужб в ход избирательной кампании на пост президента США между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон.

Как сообщалось в " УРА-Информ", ФБР подозревает Манафорта в отмывании денег для Януковича.